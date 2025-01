L'Inter mette in pausa momentaneamente gli impegni di campionato e si tuffa nel clima di Supercoppa italiana. Prima tappa stasera con la semifinale che vedrà i nerazzurri di Inzaghi affrontare l'Atalanta che tanto bene sta facendo in Serie A. Un duello che si preannuncia davvero scoppiettante: la vincente affronterà in finale una tra Milan e Juventus.

QUI INTER – Inzaghi ha davvero pochissimi dubbi. Anzi, la formazione di partenza è praticamente fatta: avanti tutta con l'alta fedeltà. Considerando il perdurare delle assenze di Acerbi e Pavard, nemmeno partiti per l'Arabia, la difesa titolare sarà formata ancora da Bisseck, De Vrij e Bastoni come nell'ultimo mese e mezzo. Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre in mezzo confermatissimo il trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, manco a dirlo, Thuram e Lautaro. Recuperato Darmian, che andrà in panchina. Aggregati anche i baby Alexiou, Aidoo e Berenbruch.

QUI ATALANTA – Qualche dubbio in più per Gasperini che proprio alla vigilia della partenza ha perso Cuadrado e non ha portato Godfrey. Non è da escludere una chance dal 1' per Zaniolo (che sfida Brescianini), con Lookman e De Ketelaere nel tridente avanzato. L'altra opzione è Pasalic nel ruolo di falso nueve. Ruggeri c'è, ma sulle corsie agiranno ancora Bellanova e Zappacosta. Djimsiti più di Kossonou in difesa. Out Retegui e, ovviamente, Scamacca.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Alexiou, Aidoo, Buchanan, Asllani, Berenbruch, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Zaniolo, Lookman; De Ketelaere.

Panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossonou, Scalvini, Ruggeri, Sulemana, Brescianini, Palestra, Pasalic, Samardzic, Vlahovic.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Scamacca, Retegui, Cuadrado, Godfrey.

ARBITRO: Chiffi.

Assistenti: Cecconi e Bahri.

Quarto ufficiale: Zufferli.

Var: Abisso (Meraviglia).

