HALFTIME REPORT - Primo tempo abbastanza bloccato a San Siro, con una Fiorentina che con buon piglio e organizzazione tiene a bada le sfuriate nerazzurre mentre la squadra di Cristian Chivu il gioco lo crea ma pecca quando si tratta di prendere la giusta decisione negli ultimi 16 metri. Gli uomini di Stefano Pioli prendono fiducia man mano che la partita prosegue e nel finale creano pure uno spunto interessante, ma nel complesso gli interventi più importanti sono quelli di David De Gea. Dubbi importanti su un allacciamento in area gigliata tra Pietro Comuzzo e Francesco Pio Esposito.

45' + 2 - Sozza fischia la fine del primo tempo: squadre a riposo sul punteggio di 0-0

45' + 1 - Palla recuperata da Sohm a metà campo, ripartenza viola con cross di Dodò a trovare Kean che punta Bisseck poi calcia debolmente trovando pronto Sommer. Inter che poi riparte coi viola sbilanciati ma non sfrutta l'occasione.

44' - Sucic travolge Dodò all'interno dell'area viola, punizione per la Fiorentina. Inter ancora poco lucida in fase conclusiva.

44' - Lautaro recupera palla a Viti e serve Barella. Tentativo di uno-due del centrocampista sul quale però mette la gamba Mandragora.

43' - Cross di Gudmundsson che prova a trovare Kean in mezzo all'area, Bisseck salta e intercetta il pallone.

40' - Barella prova a lanciare Sucic che però non legge bene la traiettoria e il pallone si perde fuori.

37' - Kean prova a sfondare tra due difensori, bravo Sucic a chiudergli la strada.

36' - Colpo al volo di Dimarco sul cross di Bastoni, conclusione potente ma centrale che trova la grande reazione di De Gea.

35' - Bel numero di Sohm che salta Calhanoglu poi calibra malissimo il lancio per Gosens.

30' - Barella manda al bar un difensore con una finta, poi prova il lancio morbido mandando fuori. Comuzzo abbraccia Pio Esposito in area placcandolo nettamente, Sozza aspetta ma poi decide per il non fallo.

29' - Altra grande giocata di Bastoni che sventaglia per Dimarco che aggancia la palla poi prova a metterla per Esposito, anticipato da Comuzzo.

28' - Bastoni strappa un pallone alla difesa viola e parte lancia in resta verso l'area, poi prova il tiro trovando però la respinta coi piedi di De Gea.

27' - Dumfries arriva sul pallone lanciato da Calhanoglu, ma il suo pallone non è raggiungibile per Akanji.

26' - Esposito riceve un buon pallone ed entra in area, poi prova due sterzate finendo però raddoppiato con Barella e Lautaro in posizione favorevole. Alla fine trova un calcio d'angolo.

25' - Palla recuperata dall'Inter e servita a Lautaro che cerca un assist per Dimarco trovando però il muro viola.

23' - Intervento un po' incerto di Sommer in uscita su punizione, il portiere nerazzurro ritrova però tranquillamente il pallone.

22' - Esposito sin qui non ha avuto un trattamento particolarmente di favore da parte dei difensori viola. Sozza stavolta non interviene su un contrasto di Comuzzo.

21' - Bastoni subisce un colpo da Kean nel tentativo di spazzare un pallone.

20' - Stavolta è Calhanoglu a chiudere su Gosens favorito da un tunnel, ancora corner.

19' - Ndour riesce a bruciare Akanji e partire verso l'area, l'azzurro mette in mezzo dove Bisseck con un gran recupero anticipa Kean mandando in corner.

18' - Esposito cerca il velo per Lautaro che però rimane piantato non capendo le intenzioni del compagno, l'azione sfuma malamente.

15' - Incomprensione tra i giocatori viola, corner regalato all'Inter. Sugli sviluppi nasce un filpper volante con De Gea che risolve bloccando in presa alta.

14' - Brutto colpo di Gudmundsson ai danni di Lautaro che resta a terra, Calhanoglu interrompe il gioco mandando fuori. Poteva anche starci un giallo...

11' - Altro colpo di testa di Lautaro nel mezzo della mischia in area, palla alta.

10' - Primo corner per l'Inter concesso da Gosens che anticipa Dimarco.

9' - Lautaro anticipa Comuzzo che non può fare altro che stenderlo, altra punizione per i nerazzurri.

7' - Barella raccoglie un pallone spazzato dalla difesa calciando fuori, ma Sozza ravvisa un fallo precedente di Esposito.

6' - Stavolta Sozza punisce una spinta su Barella di Viti, punizione Inter. Batte Calhanoglu, Lautaro prova una torsione difficile per colpire di testa mandando fuori.

4' - Spinta vigorosa di Gudmundsson su Lautaro in area viola, Sozza non interviene e il capitano non protesta.

3' - Lancio impreciso di Calhanoglu che non favorisce lo scatto di Sucic, palla fuori e rimessa per la Fiorentina.

20.47 - Sarà della Fiorentina il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Gosens davanti a Sozza per il sorteggio.

20.44 - Partono i cori della Curva Nord, che dietro la nuova insegna Secondo Anello Verde Milano torna ad incitare i nerazzurri a San Siro.

20.43 - Inter e Fiorentina entrano in campo. Prima dell'ingresso, bei convenevoli nei confronti dell'ex Robin Gosens, oggi capitano della Fiorentina.

20.39 - Presente in tribuna anche il doppio ex Borja Valero.

20.33 - Anche l'Inter ha finito il riscaldamento. Tra poco il calcio d'inizio.

20.30 - Fiorentina rientrata negli spogliatoi.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 94 Esposito.

In panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

FIORENTINA: 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 2 Dodô, 7 Sohm, 8 Mandragora, 27 Ndour, 21 Gosens; 10 Gudmunðsson; 20 Kean.

In panchina: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 9 Dzeko, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 24 Richardson, 29 Fortini, 44 Fagioli, 60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Costanzo – Passeri. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Ghersini. Assistente VAR: Chiffi

Note

Spettatori: 71.096

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 1'.