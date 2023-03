Sono tre gli interisti impegnati questa sera nelle gare di qualificazione a Euro2024. Nella prima giornata della fase a gironi l'Olanda scende in campo a Rotterdam per sfidare Gibilterra: Dumfries non parte dal 1' e non è neanche presente nella lista dei panchinari perché squalificato mentre il compagno De Vrij, convocato all'ultimo, si accomoda in panchina.