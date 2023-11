Missione compiuta. L'Italia di Luciano Spalletti batte la Macedonia del Nord 5-2 ed è sempre più vicina agli Europei: nell'ultima giornata basterà un pari contro l'Ucraina. Nerazzurri straprotagonisti con Darmian, autore del primo gol della sfida con un colpo di testa sugli sviluppi di corner, con Barella, autore di due assist (il primo di tacco per il 2-0 di Chiesa, il secondo per il 4-2 di Raspadori) e con Dimarco, autore dell'assist per il 5-2 definitivo di El Shaarawy.

Sfortunato invece Acerbi: il difensore dell'Inter ha deviato la conclusione di Atanasov (sue le due reti per la squadra ospite) spiazzando Donnarumma nell'azione del gol del 3-2 della Macedonia del Nord che ha rischiato di riaprire clamorosamente la partita. Nel finale Acerbi ha anche rimediato un cartellino giallo. In campo nella ripresa Frattesi, entrato al minuto 62' della sfida al posto di Bonaventura. Novanta minuti invece per Darmian, Barella, Acerbi e Dimarco.