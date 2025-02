Sommer ko: frattura al pollice. Scocca l'ora di Josep Martinez Riera, che debutterà domani in campionato con la maglia dell'Inter proprio contro il "suo" Genoa. E non solo: i tempi di rientro dello svizzero sono ancora incerti, si parla di 3-4 settimane, per cui Martinez sarà il titolare della porta dei campioni d'Italia anche contro la Lazio in coppa e il Napoli. Probabilmente pure per l'andata degli ottavi di Champions. E chissà, magari anche oltre...

Su Sommer, la Gazzetta dello Sport prova a chiarire: "Se la diagnosi è chiara — lo svizzero, dopo una pallonata in allenamento, ha riportato una “frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra”, come si legge nella nota del club —, sulla terapia da seguire si deciderà in giornata. Davanti ci sono due strade: da una parte la terapia conservativa, che consiste nell’immobilizzare il dito e aspettare che la microfrattura si ricomponga da sola; dall’altra un intervento, molto “soft”, che consentirebbe di sanare immediatamente la rottura. Non serviranno esami supplementari, quelli effettuati ieri mattina alla clinica Humanitas di Rozzano hanno già inquadrato con chiarezza l’entità del problema. Con altrettanta chiarezza, poi, va detto che optare per la prima o la seconda soluzione non farebbe differenza in termini di tempistiche. Perché quel che è certo è che Sommer dovrà fermarsi sicuramente fino allo scontro diretto di inizio marzo con il Napoli, poi la situazione andrà monitorata", si legge.

E allora tocca a Martinez, proprio nel momento più delicato della stagione, tra lo snodo in campionato con lo scontro diretto di Napoli e l'inizio della fase a eliminazione diretta in Champions. Come spiega la rosea, c'è grande fiducia in Josep da tutta l'Inter, che in estate lo aveva preso dal Genoa per 13 milioni più bonus. Un acquisto che non è passato inosservato considerando le ristrettezze economiche di viale della Liberazione. L'idea era quella di fargli raccogliere in modo soft l'eredità di Sommer, infatti ci si aspettava un inserimento più rapido nell'undici titolare. Cosa che non è avvenuta, se si considera che finora Martinez ha giocato solo la gara di coppa con l'Udinese, lasciando il resto della stagione al "cannibale" Yann.

Ora l'occasione è da cogliere assolutamente per Pepo Martinez.