Milan Skriniar è il giocatore top della rosa di Simone Inzaghi più vicino all'addio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono ore calde su questo fronte di mercato, con il club di Steven Zhang che, dopo aver rifiutato un’offerta da 50 milioni di euro del PSG nei giorni scorsi, si aspetta un rilancio visto che ha fissato il prezzo del cartellino dello slovacco a quota 80 milioni. Per capire l’affare, in fondo, basta riavvolgere il nastro di 12 mesi, ripensando all'uscita di Achraf Hakimi, che volò proprio a Parigi: il marocchino, ricordano i colleghi della rosea, partì per 68 milioni, bonus compresi, una cifra che sarebbe sufficiente per far diventare l'ex Samp compagno di squadra di Mbappé. "Il difensore è ovviamente al corrente della situazione. E tutti a casa Inter, anche gli uomini più vicino allo staff tecnico, sono ormai coscienti del serio 'rischio' di perdere il giocatore nei prossimi giorni", la chiosa del pezzo.