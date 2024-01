Per Sensi, finora, appena 65 minuti in campionato ed è fuori dalla lista UEFA per la Champions League. Anche per questo il centrocampista sta riflettendo seriamente se accettare o meno la proposta del Leicester di Maresca, primo in Championship e con la prospettiva non così lontana di tornare in Premier il prossimo anno.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, mancano ancora contatti ufficiali tra club, con l'Inter che per il cartellino di Sensi (in scadenza a giugno) chiede appena 2 milioni di euro. Quella del numero 5 sarebbe la seconda partenza in gennaio dopo quella di Agoume, entrambi centrocampisti. E l'idea sarebbe quella di non andare a sostituirli. Almeno non in quel ruolo.

E allora, almeno in teoria, ci sarebbe lo spazio per un'entrata in attacco, zona del campo maggiormente in sofferenza considerando l'apporto fin qui non sufficiente di Sanchez e Arnautovic. Marotta e Ausilio pronti a sfruttare l'occasione qualora si presentasse (ma non sarà Martial, vicino al Fenerbahçe secondo la rosea).

