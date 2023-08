Benjamin Pavard all'Inter è un affare possibile. Lo assicura La Gazzetta dello Sport. Ieri la proposta ufficiale via mail: 20 milioni più bonus facili per arrivare a 25 per un centrale il cui contratto scade nel 2024. Il Bayern Monaco ne chiede 30 da portare a 35 coi bonus, c'è un'evidente distanza ma anche la volontà del ragazzo di partire. Due le concorrenti, entrambe in Premier League. Il Manchester United che deve prima cedere Maguire e l'Arsenal alla ricerca di un giocatore di ruolo dopo il grave infortunio a Timber.

Il francese, secondo la rosea, ha "particolare attenzione per il nerazzurro, visto che non ha dimenticato il corteggiamento durante il Mondiale. Erano i giorni in cui l’Inter aveva capito che Milan Skriniar si sarebbe rifiutato di firmare qualsiasi straccio di rinnovo e, per questo, sarebbe stato meglio mandarlo via subito pur di racimolare qualcosa. Alla fine, lo slovacco è rimasto a vivacchiare fino all’ultimo giorno di contratto a Milano e così sono venute meno le ragioni stesse per affondare sul 27enne francese. Sotto traccia, però, l’interesse non è mai calato, e sono proseguiti contatti e messaggi negli ultimi mesi".

Pavard sarebbe il giocatore già pronto chiesto da Inzaghi. Le alternative non hanno questa caratteristica. Chalobah convince per talento e prospettiva, pur non avendo esperienza e dovendo restare fuori un mese per un infortunio al tendine del ginocchio. Tanganga, offerto dal Tottenham, "non convince dal punto di vista fisico".