"Quanto l’Inter stia prendendo il Toro per le corna è chiaro a tutti". Comincia così il pezzo odierno de La Gazzetta dello Sport su Lautaro Martinez, il giocatori più utilizzato da Simone Inzaghi in questo primo scorcio di stagione ma anche il più decisivo a suon di gol e prestazioni da vero leader. Dopo aver sommato 12 presenze su 12 tra Serie A e Champions League, adesso è probabile che il 10 nerazzurro aggiungerà altre fatiche con la maglia dell'Argentina: al Monumental di Buenos Aires sfiderà il Paraguay, mentre settimana prossima se la vedrà a Lima col Perù.

Finora in nerazzurro Lautaro ha riposato solo 84’, mentre nei restanti 816 ha inanellato 11 reti totali già a inizio ottobre. Ogni tanto gli servirebbe un po' di riposo, ma le rotazioni ormai sono ridotte (visto anche l'infortunio di Arnautovic). Un po' di riposo che Inzaghi spera possa dargli l'Argentina. "Dentro alla squadra campione del mondo l’interista si giocherà il posto di riferimento centrale dell’attacco con Julian Alvarez: è il solito dualismo offensivo che durerà chissà quanto - scrive La Gazzetta dello Sport -. Stavolta la tentazione del c.t. Scaloni è di schierarli insieme con Messi, viste le tante assenze davanti (Di Maria su tutte). Insomma, i minuti di Lautaro cresceranno parecchio, senza scordare i tempi stretti per preparare il rientro in A: arriverà ad Appiano solo giovedì 19 e 48 ore dopo ecco la scivolosa sfida in casa del Torino. Dopo il pari col Bologna, vietato sbandare ancora, sia per l’Inter che per il suo capitano che non conosce riposo".

