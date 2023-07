Lautaro chiama Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'argentino - che probabilmente sarà il futuro capitano nerazzurro - ha iniziato da tempo un lavoro di messaggi e telefonate per capire la situazione del suo compagno di reparto e grande amico.

"Nei piani di Inzaghi la vecchia coppia partirà titolare: Thuram, di cui Inzaghi ha lodato «il talento e la struttura fisica», dovrebbe iniziare come prima riserva. Certo, la partita col Chelsea non è ancora finita e il tempo stringe: è preferibile risolvere tutto entro lunedì, data della nuova convocazione del belga a Cobham con contestuale partenza dei Blues per gli Usa - si legge -. Eppure l’ottimismo si respira per davvero in casa Inter: il Chelsea è a conoscenza del fatto che i nerazzurri possono spingersi a 30 milioni di parte fissa e con i bonus si possono avvicinare ai 40 richiesti. Una piccola distanza resiste ancora, ma da Londra inizia ad intravedersi una porticina aperta. Insomma, l’accordo tra i club non sembra più un ostacolo insormontabile. Il resto sarà nelle mani di Rom: se il suo patto d’amore con l’Inter non subirà imprevedibili passi indietro, Inzaghi potrebbe presto avere la sua agognata Lu-La".

