L'Inter vuole assolutamente evitare che il rinnovo di Bastoni diventi uno Skriniar-bis. Il difensore guadagna attualmente 3,5 milioni a stagione con i bonus e la distanza tra domanda e offerta è evidente: secondo la Gazzetta dello Sport , Bastoni vorrebbe arrivare a circa 5,5 milioni con l'adeguamento, mentre il club ragiona su una cifra intorno ai 4 milioni di base fissa. Va trovato un accordo per scacciare prima di subito i prevedibili assalti della Premier League, con Chelsea e Manchester City spettatori interessatissimi. "Sta all’Inter prevenire il problema, chiudendo il rinnovo. Perché se la porta resta aperta, è impossibile prevedere cosa accadrà. E magari i nerazzurri si troverebbero costretti a discutere di un tema, la cessione, che oggi nessuno vuole neppure prendere in considerazione", si legge.

Ma cosa accadrebbe in caso di mancata firma? Nessuno scenario può essere scartato a priori e quindi l'Inter si guarda intorno in caso di necessità di trovare un sostituto. Il primo nome sulla lista è quello di Scalvini, classe 2003, che però l'Atalanta valuta ben 40 milioni. "Ma l’Inter sul giocatore è presente. E lo ha fatto capire anche all’agenzia che rappresenta gli interessi del ragazzo, che poi curiosamente è la stessa di Bastoni. Andrà valutata, poi, la possibilità di inserire in un’eventuale trattativa anche una contropartita tecnica. E a Bergamo da tempo seguono con interesse le prestazioni di Fabbian, centrocampista di proprietà del club di Zhang e in prestito alla Reggina", sottolinea la rosea. Con l'Atalanta il canale è aperto anche per il sostituto di Skriniar, destinato al PSG: Demiral era già stato approcciato a gennaio e il suo nome tornerà di moda in estate. Il turco è davanti al francese Solet, classe 2000 del Salisburgo.

