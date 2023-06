Tutto verrà formalizzato dopo Istanbul, ma intanto in casa Inter si sono gettate delle basi importanti per quanto riguarda i rinnovi contrattuali. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, l'idea del duo Marotta-Ausilio è quella di conservare l'ossatura della squadra: "Già rinnovato e ufficializzato il prolungamento di Darmian, sono stati raggiunti accordi di massima per i prolungamenti di Calhanoglu (2027), Bastoni (2028) e De Vrij (2025) - si legge -. Le tre intese vanno perfezionate e, con l'ok della proprietà, ufficializzate. A questo punto però sarebbe sorprendente se non rimanessero. Probabile anche il rinnovo di Dzeko, anche se va trovata un accordo sull'ingaggio. Per quel che riguarda i big, l'idea è quella di tenerli, a meno che non arrivino offerte da capogiro: Barella, Lautaro, Dimarco sono tre... colonne che saranno difese (quasi) a qualunque costo. Nessun dubbio neppure su Mkhitaryan al quale, nei prossimi mesi, sarà prolungato l'accordo in scadenza nel 2024. Gosens non ha brillato come ai tempi dell'Atalanta, ma la sua affidabilità e la sua professionalità hanno convinto i dirigenti che si aspettano da lui un ulteriore step a livello di rendimento", scrive la rosea.

Ci sarà ovviamente qualche addio: Gagliardini andrà via a parametro zero e anche Correa sembra avere la valigia pronta, sebbene non sia facile trovargli una squadra. Skriniar ha da tempo firmato per il PSG, Lukaku tornerà al Chelsea ma l'Inter è intenzionata a fare il possibile per ottenere un nuovo prestito senza pagare gli 8 milioni (più 5 di bonus) concordati un anno fa con il club di Stamford Bridge. Il bomber è pronto anche a tagliarsi lo stipendio perché desidera fortemente restare a Milano. Bellanova potrebbe restare nel caso in cui il Cagliari acconsenta a limare il diritto di riscatto a 8 milioni fissato un anno fa, altrimenti saluterà Milano. C'è invece la volontà di trattenere Acerbi, anche se pure in questo caso l'Inter si aspetta uno sconto dalla Lazio: Lotito ha fatto sapere di gradire l'Under 20 Zanotti come contropartita.

"Dalla prossima settimana saranno valutate le posizioni di Handanovic, D'Ambrosio e Cordaz, tutti in scadenza: non va escluso che possano firmare per un anno in più. Lça situazione nel loro caso è fluida. Per quel che riguarda Onana, la volontà è quella di non farlo assolutamente muovere da Milano, ma un'offerta da capogiro del Chelsea o di un'altra big potrebbe cambiare le carte in tavola. Al momento, però, è blindato. Su Brozovic ci sono meno certezze perché il croato, pur in ripresa negli ultimi mesi a livello di rendimento, sembrava pronto a cambiare aria. Arriverà un'offerta che il calciatore riterrà attraente e che sarà vantaggiosa per l'Inter? Stesso interrogativo per Dumfries, da tempo nel mirino del Chelsea senza però che i Blues abbiano mai affondato", conclude il quotidiano.