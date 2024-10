La notizia dell’inchiesta relativa agli ultras di Inter e Milan sta avendo risonanza anche negli Stati Uniti. Il Financial Times Specialist oggi dedica un approfondimento al tema, visto che i fondi proprietari dei due club, Oaktree Capital Management e RedBird Capital Partners, sono proprio statunitensi. E stanno seguendo con attenzione ciò che avviene in Procura, visti anche gli investimenti importanti effettuati.

Andrew Whelan, amministratore delegato della pratica di indagini e controversie presso K2 Integrity, una società di due diligence, analizza così ciò che sta avvenendo: "Siamo spesso chiamati, ad esempio per accordi commerciali, per identificare problemi relativi a settori specifici, tra cui lo sport... che sono specifici di una determinata giurisdizione”.

Gli fa eco anche Arturo Sferruzza, un partner del gruppo di diritto bancario presso Norton Rose Fulbright a Milano: "Finora non ci sono prove che i dirigenti di Inter e Milan siano stati attivamente responsabili o coinvolti nelle presunte attività degli ultras. Al contrario, i club sembrano essere vittime e parti danneggiate di tali attività fraudolente". Un'altra fonte ha poi aggiunto: "C'è una lunga strada da Los Angeles a Milano e un manager statunitense potrebbe essere ignaro delle tradizioni locali in Europa, soprattutto quando si tratta di rischi come la criminalità organizzata".

Allo stato attuale né Oaktree né Redbird hanno voluto commentare ciò che sta accadendo oltreoceano.

