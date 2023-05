"Potevo andare alla Roma o alla Juventus ma mi piaceva di più il progetto dell'Inter dove hanno dimostrato di volermi davvero". Con queste parole, in una recente intervista, Gaetano Oristanio ha spiegato la scelta di vestirsi, giovanissimo, di nerazzurro. E il progetto, che nelle ultime due stagioni lo ha portato a giocare nel Volendam, in Olanda, dove ha centrato anche una promozione dalla seconda divisione alla e

Eredivisie, molto probabilmente adesso lo riporterà in Italia. l'Inter infatti è intenzionata a osservarlo più da vicino nella sua fase di crescita e già ha ricevuto i primi approcci da parte di due società fresche di promozione nel massimo campionato: Frosinone e Genoa. Anche al classe 2002 di Vallo della Lucania piacerebbe tornare a giocare in Italia e un'opportunità nel massimo campionato sarebbe l'ideale per proseguire il suo processo di crescita dopo l'Erasmus sotto la guida di Wim Jonk. Probabile comunque che nei prossimi tempi arriveranno altre telefonate nella sede di Viale della Liberazione per il giovane trequartista mancino.