Se in questa estate si è parlato soprattutto del futuro di Milan Skriniar, fino all'ultimo al centro del forte interesse del Paris Saint-Germain e con in ballo un rinnovo da firmare prima possibile, in casa Inter c'è un'altra questione delicata da sistemare: il nuovo contratto di Alessandro Bastoni, visto che quello attuale scadrà nel 2024. Dopo che il centrale classe '99 si è tolto personalmente dal mercato in seguito all'approccio del Tottenham, l'ipotesi di un nuovo accordo è diventato una naturale conseguenza.