La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Inter - secondo quanto appreso da FcInterNews.it - sarà decisiva anche in chiave Supercoppa Italiana 2025. Gli organizzatori dell’Arabia Saudita infatti possono tranquillamente scegliere il formato - se a quattro squadre o in una finalissima diretta - e ovviamente prima di riportare a Riad (o spostare a Gedda) la prossima edizione auspicano nella partecipazione del maggior numero di top club possibili.

Sostanzialmente quindi, dato eventualmente per assodato che in un’ipotetica final four ci siano Inter e Napoli (prima e seconda in campionato) più una tra Bologna e Empoli (più Bologna alla luce dell'andata), semifinaliste di Coppa Italia, la speranza dei padroni di casa è di ospitare anche il Milan. Ipotesi possibile solo se i rossoneri accederanno alla finalissima della Frecciarossa Coppa Italia. Qualora infatti a passare fosse l’Inter, con i nerazzurri campioni o vice campioni d’Italia e all’ultimo atto della competizione nazionale, il restante posto disponibile della manifestazione verrebbe assegnato alla squadra arrivata terza in Serie A (al momento l’Atalanta, società che non scalda più di tanto, come Bologna ed Empoli, gli organizzatori locali, discorso diverso verrebbe fatto per la Juventus).

Non è quindi un caso che la decisione finale su data, luogo e formula della prossima Supercoppa sia stata fissata a fine mese, quando si avranno maggiori certezze. Una ipotetica ed eventuale finale unica potrebbe comunque disputarsi lontano dall’Italia, ad Abu Dhabi o in una località nuova e top secret con gli organizzatori della stessa che proprio negli scorsi giorni hanno preso informazioni in caso di rinuncia a ospitare l’evento da parte dei sauditi.

