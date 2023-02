Il battibecco tra André Onana ed Edin Dzeko , vissuto nel primo tempo di Inter-Porto , è già acqua passata. Al termine dell’incontro infatti il portiere nerazzurro e l’attaccante bosniaco – come appurato da FcInterNews - hanno chiarito la vicenda con un sorriso , poche parole e un abbraccio sentito. Un episodio che può essere paragonato a quello di Genova tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella , proprio perché c’è un rapporto amichevole anche tra il camerunese e il Cigno di Sarajevo .

Un gesto distensivo e la consapevolezza che tutto fosse iniziato e finito in campo. Per un diverbio che può succedere, ma che è subito stato messo alle spalle.

Se infatti è vero che le telecamere hanno captato quanto accaduto, per un nervosismo comunque comprensibile quando giochi a certi livelli e non va tutto come vorresti, dall’altra parte certi atteggiamenti – che sempre sono esistiti e sempre esisteranno – rappresentano anche la fame agonistica di chi sul verde dà più del massimo.

