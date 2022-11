Troppa fretta. Le notizie apparse sui giornali in questi giorni, che vorrebbero Roberto Gagliardini convinto di cambiare maglia a gennaio con 6 mesi di anticipo rispetto alla.naturale scadenza del contratto, sono una forzatura. Il centrocampista classe '94 oggi non pensa a lasciare l'Inter nel corso della finestra invernale, preferisce aspettare giugno per scegliere la propria destinazione. E l'intenzione è legarsi a un club italiano con una certa ambizione oppure, chissà, provare un'esperienza all'estero in un campionato importante come la Liga o la Premier League, se ci fosse l'opportunità.