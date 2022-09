Come altri suoi compagni, anche Darmian però ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e ovviamente vorrebbe restare a Milano. La dirigenza nerazzurra però ha già informato l'agente Tullio Tinti che ogni discorso verrà affrontato in primavera, benché l'ex Manchester United vorrebbe conoscere il proprio futuro prima. Naturalmente, se continuasse a essere coinvolto nel progetto come oggi, non è escluso che l'Inter gli offra un altro anno di contratto ma per un quadro più chiaro servirà pazienza. Le priorità in casa Inter sono altre.