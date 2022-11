Non solo l’Inter su Carlos Alcaraz. Come svelato in esclusiva dal suo agente (RILEGGI QUI L'INTERVISTA) il calciatore è pure sul taccuino di Milan e Porto. O meglio, con i rossoneri c’è stato un incontro in estate (poi in Diavolo ha virato su Charles de Ketelaere e non se n’è fatto più nulla), mentre il club di Sergio Conceicao non è arrivato a soddisfare le esigenze del Racing (che comunque non voleva lasciare partire il giovane, se non a fronte di una grande offerta, per fargli disputare la prima e intensa parte di questa stagione in Argentina). C’è però una seria e concreta nuova pretendente per Alcaraz: il Wolverhampton. La società inglese, che non ha problemi di natura pecuniaria, ha infatti già contattato l’entourage dell’atleta per una richiesta approfondita di informazioni (e non pare un caso che chi cura gli interessi del ragazzo fosse proprio in Inghilterra poche settimane orsono).