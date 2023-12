L'unico margine di dubbio è legato al timing, non certo alle intenzioni. Nicolò Barella rinnoverà il contratto con l'Inter ma al momento siamo ancora ai primi contatti, durante i quali il club ha manifestato la chiara intenzione di prolungare dal 2026 al 2028 l'attuale accordo con un ritocco verso l'alto dello stipendio. Una manifestazione di stima e fiducia ricambiata, perché il centrocampista classe '97 sta benissimo a Milano e non pensa minimamente di cambiare aria.

La firma però arriverà nel 2024, quando le parti entreranno più nel vivo del discorso. L'idea del club è un ritocco non particolarmente significativo dell'ingaggio, portarlo insomma intorno ai 6,5 milioni netti a stagione, cifra che dovrebbe soddisfare anche le aspettative di Barella. Tra l'altro, l'agente Alessandro Beltrami era al Meazza sabato scorso per assistere a Inter-Lecce e al secondo gol in campionato del proprio assistito.

Oggi le priorità dell'Inter in tema di rinnovi sono Federico Dimarco, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez, con i primi due ormai solo da ratificare mentre per l'argentino servirà ancora definire gli ultimi dettagli. Poi toccherà a Barella, uno dei simboli di una squadra vincente nonché vice capitano.