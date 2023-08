"I tanti indizi sembrano condurre a una prova. Non c’è ancora il semaforo verde, ma Benjamin Pavard si avvicina all’Inter. Il giocatore è pronto a volare in Italia, ieri per la terza volta in quattro giorni ha saltato l’allenamento con il Bayern, quello in cui Tuchel ha provato uomini e meccanismi in vista della sfida odierna in Bundesliga contro l’Augsburg". Insomma, anche il Corriere dello Sport prevede un finale felice per i colori nerazzurri in questa ennesima telenovela di mercato.

Senza Pavard, l'Inter penserebbe a Schuurs del Torino, ma oggi tutti sono convinti che già domani arriverà la svolta per il francese. "Tra l’attacco influenzale di mercoledì scorso e i problemi alla schiena degli ultimi giorni, Pavard ha preso una posizione netta nei confronti del Bayern e soprattutto di Tuchel, restio fin dall’inizio a lasciarlo andare a cuor leggero senza avere già in casa un rimpiazzo immediato - si legge -. Dal canto suo anche il tecnico vuole cautelarsi, il mercato estivo sta per chiudere anche in Germania e i nomi sul taccuino dei tedeschi conducono a Geertruida del Feyenoord, Bella-Kotachap del Southampton e Chalobah del Chelsea, quest’ultimo vecchio pallino di Tuchel a Londra". Quanto interessa questo a Pavard? Zero. Lui vuole l'Inter, ha già l'accordo totale e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Inzaghi che intende averlo tra i convocati per la Fiorentina prima della sosta.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!