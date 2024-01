A fare ordine sulla situazione in casa Inter, considerate le diverse indiscrezioni circa presunti movimenti a livello di proprietà, ci prova il Corriere dello Sport con un approfondimento a firma di Alessandro F. Giudice.

Il quotidiano romano sottolinea come negli ultimi giorni si siano diffuse voci sulla quota (31%) di LionRock Capital, il fondo di private equity che l’aveva acquistata nel 2019 da Erick Thohir. Il Corsport porta alla luce l'accordo tra LionRock e Suning, in base al quale quest’ultima manteneva il diritto di acquistare per 167 milioni (più interessi) la quota del fondo che a sua volta manteneva il diritto di venderla a Suning. Dietro a LionRock, peraltro, secondo il giornale è fondata l'ipotesi che ci sia proprio Suning,

"L’opzione put di LionRock, cioè il diritto a vendere la quota a Suning, è scaduto tre mesi fa mentre l’opzione call di Suning a ricomprare la quota di LionRock è scaduta cinque giorni fa - si legge -. La domanda è: il fondo di Hong Kong l’ha esercitata? Tutto il 99,6% dell’Inter è quindi oggi in mano a Suning (già sapevamo che era in pegno a Oaktree)?", si domanda il giornale.

Ieri LionRock ha peraltro seccamente smentito le illazioni su veicoli societari registrati alle Isole Cayman, assicurando che tutti gli adempimenti saranno espletati nei termini. "Il livello di curiosità generale sulle vicende societarie interiste rasenta ormai la morbosità. In ogni caso, l’Inter figura ancora tra le partecipazioni in portafoglio esibite da LionRock nel suo sito internet. Non resterà che attendere maggio per capire qualcosa di più". E questa è l'unica certezza: a maggio scade il prestito di Zhang con Oaktree. Manca poco...

