Lavoro differenziato come previsto per De Vrij. Come conferma oggi il Corriere dello Sport, il centrale neerlandese resta in dubbio per la partita di domenica a Bergamo. Ad ogni modo, Acerbi è precettato per partire dall'inizio anche contro l'Atalanta.

Assieme a lui e a Bastoni, che non era sceso in campo contro il Feyenoord, ballottaggio tra Pavard e Bisseck. E questo è anche l'unico dubbio di formazione che si porta dietro Inzaghi: per il resto, la formazione sembra già fatta.

Rispetto alla Champions, oltre a Bastoni, tornano dal 1' anche Barella e Lautaro, pure loro non impiegati martedì scorso.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.