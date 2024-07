Ormai in dirittura d’arrivo il prestito di Valentin Carboni al Marsiglia. Come conferma il Corriere dello Sport, il club francese è davvero a un passo dal talento argentino che ha espressamente scelto la Ligue 1 e, in particolare, De Zerbi. Nulla da fare per il Monza che aveva tentato in extremis di riportare Carboni in biancorosso dopo la passata stagione.

Quali cifre? Secondo il Corsport, si tratterà di un prestito oneroso, con l'Inter che chiede 4-5 milioni subito da aggiungere poi ai 35-36 per il diritto di riscatto. I nerazzurri dovrebbero tenersi anche un'opzione di riacquisto a cifre leggermente superiori (5 milioni?).

Chiaramente, l'incasso per il prestito oneroso, anche se unito a quello dell'eventuale addio di Satriano, non consentirebbero all'Inter di raggranellare denaro sufficiente per dare l'assalto a Gudmundsson, almeno secondo il quotidiano romano. Sull'islandese, peraltro, pende sempre il processo per molestie in programma a ottobre. Ma Inzaghi vuole un altro attaccante e allora il Corsport non esclude un altro profilo diverso da Gudmundsson. Fermo restando che intanto alla Pinetina oggi tornerà Arnautovic...