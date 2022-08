"Robin Gosens al Bayer Leverkusen ? 60% va, 40% resta, si decide tutto in queste ore". Sono le parole rilasciate dall'agente dell'esterno tedesco dell'Inter alla redazione di RadioRadio in merito alla trattativa nata nelle ultime ore tra i due club per l'ex Atalanta.

L'Inter vuole inserire nell'accordo l'obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni, formula che al momento però sembrerebbe non convincere il Bayer Leverkusen, disposto a prendere Gosens al momento solo in prestito.