Nelle ultime ore è emersa la possibilità di un asse tra Firenze e Milano in ottica mercato. Nello specifico, la Fiorentina del nuovo allenatore Raffaele Palladino starebbe guardando in casa Inter per rinforzare l'attacco, con Marko Arnautovic e Valentin Carboni nel mirino. FcInterNews.it ha provato a chiarire, sondando fonti viola, qual è la situazione reale in merito.

MARKO ARNAUTOVIC - Più che un reale interesse da parte della Fiorentina nei confronti dell'attaccante austriaco, il diretto interessato è stato proposto alla società gigliata da un intermediario che ha ottimi rapporti con il club, avendo già realizzato insieme alcune operazioni negli ultimi anni (tra i quali Josip Brekalo e Jonathan Ikoné). Non si tratta comunque di una priorità per la Fiorentina, anche se l'attaccante classe '89 potrebbe gradire la destinazione se non rientrasse più nei piani dell'Inter. Rimanere in Italia, in una squadra ambiziosa sarebbe un'opzione migliore rispetto al trasferimento in Turchia o in Arabia, soluzioni finora respinte.

VALENTIN CARBONI - C'è apertura concreta invece nei confronti del talentuoso argentino, già cercato lo scorso gennaio con un'offerta troppo bassa (inferiore ai 20 milioni), a maggior ragione oggi che il nuovo tecnico lo conosce bene, avendolo allenato nell'ultima stagione a Monza. Al momento non ci sono contatti tra le due società, questo però non esclude un ritorno di fiamma prossimamente con una proposta che possa avvicinarsi alla valutazione dell'Inter da 30 milioni. La strategia dell'Inter però oggi non prevede una cessione, a meno di offerte da valutare a prescindere. In attesa di capire se Carboni parteciperà alla Copa America (è ancora a rischio taglio dalla lista definitiva di Lionel Scaloni), l'idea è portarlo in ritiro con la squadra e permettere a Simone Inzaghi di valutarlo da vicino. Poi, chissà, magari potrebbe essere lui la quinta punta con dribbling e giocate di qualità che farebbe comodo in vista della nuova stagione. Nessuno scenario è escluso a priori, dalla cessione alla permanenza o a un nuovo prestito.