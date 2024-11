Finalmente ci siamo. Denzel Dumfries rinnoverà a strettissimo giro il proprio contratto con l’Inter, tanto che la firma è prevista proprio nei prossimi giorni. Secondo quanto appreso da FcInterNews.it infatti Yalcin Sarica, l’agente del calciatore olandese, ha in programma un viaggio a Milano in questa settimana. Si metterà quindi in nero su bianco per il prolungamento dell'esterno con i nerazzurri.

L’ex PSV Eindhoven, anche ieri tra i protagonisti in campo contro il Lipsia, guadagnerà così 4 milioni netti a stagione più bonus (oggi ne riceve 2,5) sino al 30 giugno del 2028, legandosi ulteriormente alla squadra in cui gioca dall'estate 2021. Nel nuovo accordo non ci sarà alcuna clausola rescissoria.

