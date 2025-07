Koni De Winter – come vi abbiamo anticipato in esclusiva mesi fa e continuiamo a ribadire – è sul taccuino dell’Inter. Il calciatore del Genoa, valutato circa 20-25 milioni dal Grifone è considerato l’innesto perfetto qualora uno tra Pavard e Yann Bisseck dovesse lasciare Milano, tanto che i nerazzurri, come vi abbiamo raccontato, hanno chiesto di essere informati sugli sviluppi della situazione del calciatore.

Nel frattempo però, ovviamente, arrivano anche tante richieste di informazioni e sondaggi per il calciatore un po’ da ogni parte d’Europa: Spagna, Portogallo e Inghilterra tanto per fare alcuni esempi. E a proposito di Premier League, corrisponde a verità che il Bournemouth abbia sondato il terreno per il giovane atleta. In realtà però i desiderata di De Winter sono altri. Secondo quanto appreso da FcInterNews al primo posto, nell’immaginario attuale del belga, c’è proprio l’Inter, club che gli permetterebbe di lottare per vincere lo scudetto e di giocare in Champions League.

Al contrario l’opzione Bournemouth non alletta particolarmente, perché comunque il classe 2002 ha quantomeno l’obiettivo di giocare le coppe europee, di provare a essere protagonista e di diventare un titolare della sua nazionale. Certo, qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile a livello di stipendio, unita a quella per il suo cartellino al Genoa, mai dire mai, ma per il momento il giocatore non ha cambiato idea, con i nerazzurri dunque ipoteticamente in pole position (anche se concretamente la trattativa va costruita dalle basi).

Il discorso cambierebbe qualora – e la possibilità in realtà potrebbe pure esserci – un club di prima fascia, che gioca la Champions, dovesse passare dagli apprezzamenti ai fatti. In quel caso l’Inter rischierebbe di essere tagliata fuori perché ovviamente Koni non potrebbe aspettare in eterno i nerazzurri. Quel che pare certo comunque è che ad agosto De Winter cambierà casacca, spiccando il volo in un club dagli obiettivi più che prestigiosi.