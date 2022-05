Carlos Alcaraz, un nome, una garanzia. Non ci riferiamo al tennista nuovo fenomeno mondiale, ma a un giovane centrocampista del Racing Avellaneda, classe 2002, considerato in Patria un potenziale craque. Secondo Marca il calciatore è anche sul taccuino dell’Inter ed ecco quindi che Víctor Blanco, il presidente della squadra argentina, commenta in esclusiva per FcInterNews la situazione relativa al suo gioiello: “Non c’è ancora nulla di ufficiale. Se potrà arrivare al livello di Lautaro Martínez? È un grande giocatore, che ha debuttato in prima squadra a 17 anni. Ci sono molte possibilità”.