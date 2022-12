Per la Croazia di Zlatko Dalic approdata alle semifinali dei Mondiali arrivano gli elogi da parte di Edin Dzeko. L'attaccante dell'Inter, intervistato dal portale croato Index, si esprime così sulla Nazionale del compagno di squadra Marcelo Brozovic: "Tanto di cappello ai ragazzi, complimenti a loro. Chi è stato il migliore? Non bisognerebbe parlare di singoli in questo tipo di vittorie perché le squadre vincono questo tipo di partite. Ogni giocatore croato è ai massimi livelli. Mi aspetto un altro spettacolo in semifinale. Non ci sono più favoriti, tutti quelli che arrivano in semifinale devono credere che diventeranno campioni".