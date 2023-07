Sono ore cruciali per l'approdo di Facundo Colidio al River Plate. Dopo l'incontro tra i dirigenti e l'agente Hernan Berman e incassato il sì del giocatore, i Millonarios devono ora trovare l'accordo economico con l'Inter. Secondo TyC Sports, l'Inter vuole quasi 5 milioni di dollari per lasciare l'attaccante alla squadra allenata da Martin Demichelis, ai quali vorrebbe anche aggiungere una percentuale dell'eventuale rivendita. Per Colidio è pronto un contratto della durata di quattro anni.

Il Boca Juniors, club dove Colidio è cresciuto, sempre secondo TyC Sports aveva avanzato una proposta di acquisto da 5 milioni di dollari dell'85% del cartellino, con la restante parte sempre in mano all'Inter che gradiva comunque l'idea di un ritorno alla base per il giovane ex Tigre. Che però, sui propri profili sociali, ha cancellato qualsiasi post che facesse riferimento proprio agli Xeneizes e alla sua esperienza nelle giovanili.

