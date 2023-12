Si concludono qui i sorteggi di Champions League, l'Inter ha pescato l'Atletico Madrid. Il Napoli se la vedrà con il Barcellona, la Lazio con il Bayern Monaco. Nel pomeriggio si conosceranno i calendari completi con date e orari di andata e ritorno.

12.12 - Si comincia con l'estrazione dei bussolotti:

1^ partita: Porto-Arsenal

2^ partita: Napoli-Barcellona

3^ partita: PSG-Real Sociedad

4^ partita: INTER-Atletico Madrid

5^ partita: Psv-Borussia Dortmund

6^ partita: Lazio-Bayern Monaco

7^ partita: Copenaghen-Manchester City

8^ partita: Lipsia-Real Madrid

12.11 - Gli ottavi di finale si giocheranno il 13-14 e 20-21 febbraio con le date di andata, 5-6 e 12-13 marzo quelle di ritorno.

12.10 - Per l'Inter è presente il vicepresidente Javier Zanetti.

12.08 - Comincia la cerimonia a Nyon con John Terry, ex capitano del Chelsea, gran cerimoniere di questi sorteggi.

L'attesa è finita: a Nyon tra poco saranno sorteggiati gli ottavi di finale di Champions League e come ormai piacevole abitudine negli ultimi tre anni in una delle palline poste all'interno delle urne ci sarà anche il nome dell'Inter. Che, purtroppo, essendo in seconda fascia è attesa da un accoppiamento tutt'altro che semplice, contro una delle squadre arrivate prime nel proprio girone. Stessa sorte anche per le altre due italiane ancora in corsa: Napoli e Lazio. A breve la diretta testuale.