Intervenuto come di consueto a Sky Calcio Club, l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha analizzato il pareggio tra Napoli e Udinese e anticipato le insidie per l’Inter nella sfida contro la Fiorentina: "Do merito all’Udinese, ha avuto coraggio e ha sorpreso il Napoli attaccando alto. Ora Conte è primo in classifica, la squadra è forte e allenata bene. Parlare solo di qualificazione in Europa o Conference League è riduttivo. L’intelaiatura della squadra c’era, l’anno scorso hanno sbagliato la stagione, ma ora il Napoli è una realtà".

Sull'Inter e gli scontri diretti: "L'Inter ha tanti scontri diretti ancora da giocare e quasi tutti in trasferta. Questo è un fattore da considerare per la corsa scudetto. Ha vinto solo con l'Atalanta tra le big, mentre ha lasciato punti con Napoli e Juventus. Sotto l’aspetto del gioco l’Inter interpreta bene queste gare, tranne quella di Firenze".

Le difficoltà dell’Inter nel cambiare in corsa: "Cambiare a partita in corso è complicato, specialmente contro squadre come la Fiorentina che vanno in vantaggio e poi si chiudono. L’Inter da anni ha questa difficoltà, le manca l’uomo di dribbling capace di stravolgere il match".