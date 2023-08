ll direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del match tra Monza e Milan in occasione del Trofeo Berlusconi. Focus sui prossimi obiettivi di mercato, partendo dal mirino sull'attaccante: "Cerchiamo qualcuno che faccia gol. Balogun? Una delle opportunità, ma non seguiamo solo lui. Lukaku? Non mi interessa”. Anche Baccin è presente all'U-Power Stadium per la sfida tra biancorossi e rossoneri.