Come previsto, è arrivato il comunicato ufficiale da parte dell'Inter sulle condizioni di Marko Arnautovic, uscito dolorante nel finale della partita di Empoli. Ecco di seguito il referto:

"Marko Arnautovic si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio di ieri nella gara contro l’Empoli.

Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane£.

In linea di massima, come fa sapere Sky la speranza dello staff medico è mettere l'austriaco di nuovo a disposizione di Simone Inzaghi per fine novembre, perdendolo per meno di un paio di mesi e magari riavendolo per la partita contro la Juventus del 26 novembre.