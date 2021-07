UFFICIALE – Silvestri è dell’Udinese: firma fino al 30 giugno 2024

Il portiere si trasferisce dall'Hellas Verona a titolo definitivo

Marco Silvestri è ufficialmente un nuovo portiere dell’Udinese. Accostato anche all'Inter per l'eventuale post-Handanovic, il numero uno emiliano si trasferisce a titolo definitivo in Friuli dall’Hellas Verona: per lui arriva la firma sul contratto valido fino al 30 giugno 2024.