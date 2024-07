Il quadro degli allenatori della Serie A 2024-2025 è completo: è arrivato anche il fatidico annuncio da parte del Cagliari dell'ingaggio di Davide Nicola, che andrà a rimpiazzare Claudio Ranieri sulla panchina rossoblu. Il tecnico nell'ultima stagione all'Empoli ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. Nel comunicato di presentazione il Cagliari lo definisce "una figura in grado di trasmettere valori quali perseveranza e visione a lungo raggio, cruciali per inseguire tutti insieme gli obiettivi fissati e guardare al futuro con rinnovata fiducia. Meticoloso, preparato, un vero combattente".