Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Brandon Soppy, uscito anzitempo lunedì sera da Torino-Verona, hanno evidenziato una lesione di II grado ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. La prognosi, fa sapere il club granata, verrà determinata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio. Appare comunque difficile che l'ex Udinese e Atalanta recuperi in tempo per la gara con l'Inter, in programma dopo la sosta il prossimo 21 ottobre.