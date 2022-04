Continua il momento orribile dell’Atalanta, che rimedia la terza sconfitta di fila in campionato (quarta se si conta anche quella contro il Lipsia in Europa League). I nerazzurri stavolta cadono contro l’Hellas Verona, capace di imporsi 2-1 al Gewiss Stadium. È Ceccherini a portare in vantaggio gli scaligeri, mentre un autogol di Koopmeiners è valso il 2-0 ospite. Nel finale l’Atalanta riapre il match con Scalvini, ma non basta per strappare punti. Gli orobici scivolano all’ottavo posto in classifica dicendo ormai addio al sogno quarto posto.