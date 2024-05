La punizione perfetta con cui ha sorpreso Pietro Terracciano in Fiorentina-Napoli 2-2 d di venerdì scorso vale a Khvicha Kvaratskhelia il premio di il 'Goal of the month' di maggio in Serie A. Il georgiano ha superato nel sondaggio lanciato sui canali social ufficiali di Lega Serie A la grande conclusione da fuori area del milanista Tijjani Reijnders contro il Cagliari.