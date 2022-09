Le emozioni fanno da padrone il posticipo della 7^ giornata di Serie A tra Milan e Napoli che a San Siro non lesinano energie e danno vita a un incontro equilibrato che sorride ai campani dopo 90 minuti ad alta intensità. Succede tutto nel secondo tempo: prima il vantaggio azzurro grazie al rigore dell'ex nerazzurro Politano, poi il pareggio di Giroud e nel rettilineo finale la zuccata di Simeone sul preciso assist di Mario Rui. Il forcing rossonero non basta: la porta di Meret, anche grazie all'aiuto della traversa, rimane stregata. Con questo risultato i partenopei raggiungono l'Atalanta in testa alla classifica, mentre la squadra di Pioli rimane ferma a 14 punti.