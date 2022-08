Primo stop stagionale per il Milan, che non va oltre l’1-1 sul campo dell’Atalanta. Orobici avanti nel primo tempo con Malinovskyi, mentre nella ripresa Bennacer ha siglato la rete del pareggio. È finita con lo stesso risultato anche la sfida tra Bologna e Hellas Verona, con Henry che ha risposto alla rete di Arnautovic. Felsinei che hanno chiuso il match in dieci uomini, espulso Orsolini.