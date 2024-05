Intervenuto a margine del convegno 'Generazione S con i giovani: dialoghiamo su sport, scuola e lavoro', il centrocampista del Sassuolo, Daniel Boloca ha fatto anche un punto della stagione dei neroverdi, stagione dai toni più scuri che chiari ma ancora salvabile come si augura il venticinquenne.

Cosa non ha funzionato quest'anno? C'è chi dice che abbia inciso il fatto che non siate abituati a lottare per la salvezza...

"No, per me questo qui è solo un alibi. Secondo me non ha funzionato a livello mentale, siamo stati deboli da quel punto di vista a parer mio, anche perché in tantissime partite abbiamo dimostrato che le qualità ci sono, abbiamo battuto squadre importanti, ma la responsabilità è solo nostra, siamo responsabili di quello che è successo, dobbiamo cercare di rimediare quanto fatto fino ad ora e dare tutto per raggiungere la salvezza".