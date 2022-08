Prime parole da nuovo calciatore della Roma per Andrea Belotti, che ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso fa capire di scalpitare per tornare in campo: "Sono pronto, sono molto emozionato e non vedo l'ora di mettermi subito a disposizione del mister e dei miei compagni. La Roma era la mia priorità, ho sempre pensato che fosse il club giusto per me. È una società molto ambiziosa, con un progetto e sicuramente il fatto che abbia vinto la Conference League è un segno di crescita".