Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta contro il Monza che ha permesso ai partenopei di agganciare temporaneamente la testa della classifica: "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e soprattutto di dove siamo. Nel primo tempo c'è stata un pò di frenesia e nervosismo perchè non riuscivamo a segnare ma l'importante era vincere. E la vittoria è arrivata. Pressione? Non la sentiamo. O meglio: ora è normale che vediamo l'obiettivo vicino".