INTER U23-UNION BRESCIA 0-1

Marcatore: Crespi (77')

88' - Vecchi usa l'ultimo cambio. Fuori Stante per Lavelli, un attaccante in più.

87' - Valente si lancia in attacco, ben servito da Balestrero: Stante devia, Melgrati blocca.

85' - Cambi Inter. Fuori Mayé e Kaczmarski per Zouin e Zanchetta.

84' - Non c'è nulla. Intanto i cambi dell'Union Brescia. Fuori Crespi per Cazzadori e Valente per Cisco.

82' - Card FVS sulla situazione precedente giocata da Vecchi.

81' - Mischione in area di rigore dell'Union Brescia dopo calcio d'angolo. Alla fine nel caos calcia Zuberek, tiro deviato e palla che tocca la traversa. Sfortunata qui l'Inter U23.

IL GOL - Kamaté si addormenta in area di rigore dell'Inter U23 con la palla tra i piedi, cercando di resistere alla pressione di Boci. Melgrati nel frattempo, per aiutare il compagno in difficoltà, esce dalla porta così da fornire un'opzione al compagno. Inspiegabilmente l'esterno francese non scarica, e Boci la tocca. A centro area Crespi è tutto solo e fa gol a porta vuota.

77' - GOL DELL'UNION BRESCIA. Errore clamoroso di Kamaté, poi Crespi insacca, 0-1.

75' - Calcia Berenbruch, respinge in corner Silvestri: momento improvvisamente favorevole ai nerazzurri.

75' - Kamaté prova ad accendersi, Gori risponde. L'esterno francese rientra sul sinistro e calcia forte, Gori respinge come può. Poi la difesa completa il disimpegno.

74' - Non c'è nulla, si prosegue.

72' - FVS chiamato da Vecchi, possibile tocco di mano su un colpo di testa di La Gumina.

69' - Ammonito Berenbruch, pestone su Rizzo, almeno secondo l'arbitro.

68' - Punizione dal limite calciata da Mallamo che trova la porta: Melgrati respinge senza particolari problemi, non era una conclusione particolarmente potente.

64' - Cross dalla destra di Cisco per Crespi, che in acrobazia anticipa Prestia. Kamaté respinge, ma Corini opta per la carta FVS per una possibile trattenuta di Prestia sull'attaccante avversario.

62' - Cambia anche Corini: esce Mercati per Zennaro e De Maria per Boci.

59' - Cambi per l'Inter U23 di Vecchi. Fuori Topalovic, oggi sotto tono, dentro La Gumina. Fuori anche Spinaccé per Zuberek. Ora è un 3-5-2 vero e proprio, con due centravanti.

53' - Cosa si è mangiato Balestrero! Crespi e Balestrero si presentano a tu per tu con Melgrati dopo che il primo si era liberato di Prestia. Crespi attira Melgrati e serve Balestrero, che a porta vuota colpisce il palo. Clamoroso davvero, enorme occasione sprecata.

49' - Partita molto intensa ora: tanti contatti, tanti contrasti, tanta garra. Scende un po' la qualità chiaramente come conseguenza.

21.36 - Dopo aver aspettato qualche istante per la contemporaneità necessaria tra tutti i campi, si riparte: via alla ripresa.

21.34 - Squadre in campo per la ripresa all'U-Power Stadium.

Bel primo tempo a Monza tra Inter U23 e Union Brescia. I nerazzurri sono partiti meglio, calciando più volte da fuori area. Sempre attento Gori quando la palla era indirizzata verso la porta. Poi, con il passare dei minuti, è cresciuto l'Union Brescia di Corini: bravo Prestia al 23' a salvare tutto anticipando Crespi, provvidenziale la bandierina di Morea al 33' dopo il gol del centravanti ospite. Al 40' poi la traversa ancora di Crespi, dopo un gran movimento in area. Infine, a pochi istanti dall'intervallo, l'importante parata di Melgrati su Marras.

21.18 - Finisce così il primo tempo: risultato inchiodato sullo 0-0 a Monza.

45' - Altra grande occasione per l'Union Brescia! Marras è tutto solo sul secondo palo e calcia di prima intenzione, al volo, il pallone messo in mezzo De Maria. L'impatto con il pallone è buono, ma Melgrati salva tutto grazie a un ottimo posizionamento.

40' - Union Brescia a centimetri dal vantaggio. De Maria crossa rasoterra e Crespi, con un gran contromovimento, prende il tempo a Prestia: il mancino dell'attaccante ospite si stampa sulla traversa.

36' - L'Inter U23 torna a farsi vedere. Kamaté prova il dribbling ma non rompe il raddoppio avversario, Berenbruch recupera immediatamente la palla e serve al limite Kaczmarski. Conclusione di prima del polacco che è ben indirizzata, bravo Gori a respingere la sfera che gli era rimbalzata davanti.

33' - Crespi si invola a tu per tu con Melgrati e fa 0-1. Tutto fermo però, perché dopo il tiro dell'attaccante ospite si alza la bandierina dell'assistente Morea per fuorigioco.

28' - Ancora Inter U23 in affanno sulla bella palla di Marras. Il 93 dell'Union Brescia pesca il taglio di Mallamo, da solo in area. Prestia si stacca e ferma tutto.

24' - Inter U23 che ribalta rapidamente il campo dopo una situazione confusa nella propria area di rigore, trovando Spinaccé. L'attaccante va sul sinistro, tiro respinto. Forse la scelta giusta sarebbe stata andare verso destra.

23' - Prestia monumentale, salva tutto! Il capitano anticipa Crespi che avrebbe avuto l'opportunità di fare gol a porta vuota dopo il cross di De Maria. Provvidenziale il suo intervento.

20' - Prende campo l'Union Brescia. Ora gli ospiti muovono palla stabilmente nella trequarti nerazzurra, con la squadra di Vecchi che fatica a uscire.

13' - Pericolosi gli ospiti, con l'inserimento di Mercati. Il centrocampista riesce a mettere il cross rasoterra, ma Crespi in area non arriva sul pallone, che sfila. Mayé si rifugia saggiamente in corner.

9' - Buon avvio per i nerazzurri, al tiro Berenbruch da fuori. Palla a lato di poco sul mancino del centrocampista in maglia numero 44.

6' - Inter U23 pericolosissima! I nerazzurri sviluppano la manovra a sinistra e Alexiou crossa: Spinaccé non arriva sulla sfera, Rizzo anticipa Berenbruch ma devia verso la propria porta. Bravo Gori a bloccare.

5' - Ammonito Marras: entrata dura da dietro su Mayé, sacrosanta l'ammonizione.

20.31 - Si comincia! Primo pallone per l'Inter U23.

20.28 - Squadre in campo: Inter U23 in nerazzurro, Union Brescia in bianco.

L'Inter U23 chiude il primo campionato di Serie C della sua storia in casa contro l'Union Brescia. Nel 38esimo turno i nerazzurri possono ancora sperare in una qualificazione ai playoff, che sarebbe un ottimo risultato. Per accedere alla post-season l'Inter dovrà battere l'Union Brescia, e non sarà facile, visto che gli orobici con i tre punti conquisterebbero il secondo posto aritmeticamente, ma non solo: servirà la sconfitta di due tra Arzignano, contro la Pro Vercelli, AlbinoLeffe, in campo in casa dell'Alcione, e Giana Erminio (in questo caso basta il pari), in trasferta a Cittadella. Una combinazione quindi difficile da ottenere. Per la gara dell'U-Power Stadium mister Vecchi si affida ai soliti noti, con un paio di novità: Yvan Mayé titolare a tutta fascia a sinistra e La Gumina in panchina, sarà 3-4-2-1. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio ore 20.30.

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Kamaté, Kaczmarski (dall'85' Zanchetta), Fiordilino, Mayé (dall'85' Zouin); Berenbruch, Topalovic (dal 60' La Gumina); Spinaccé (dal 60' Zuberek).

A disposizione: Raimondi, Lleshi, Bovo, David, Garonetti, Cinquegrano, Amerighi, Lavelli.

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammonito: Berenbruch (69')

UNION BRESCIA (3-4-3): Gori; Armati, Rizzo, Silvestri; Cisco (dall'84' Valente), Mallamo, Mercati (dal 62' Zennaro), De Maria (dal 62' Boci); Marras, Crespi (dall'84' Cazzadori), Balestrero.

A disposizione: Liverani, Grazioli, Vido, Maistrello, Fogliata.

Allenatore: Eugenio Corini

Ammonito: Marras (5')

Arbitro: Striamo (sez. di Salerno)

Assistenti: Morea-Mambelli

Quarto ufficiale: Diop

Operatore FVS: Martone