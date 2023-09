Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Monza Raffaele Palladino analizza così il match pareggiato oggi sul campo della Lazio: "Siamo soddisfatti, siamo usciti stremati e i ragazzi hanno dato tutto. Ci voleva una prestazione così perché i ragazzi se lo meritavano. In settimana li avevo visti carichi e avevano voglia di mostrare di potersela giocare con le grandi, dopo che con Inter e Atalanta avevamo lasciato a desiderare. E' un punto che ci dà slancio per il futuro. Siamo una grande famiglia e vogliamo continuare a fare bene ".

Si poteva fare anche qualcosa in più?

"Sono contento che i miei giocatori la pensano cosi. Non deve mai mancare l'umiltà e nemmeno la consapevolezza nelle nostre qualità. Abbiamo fatto una prestazione di grande spessore, abbiamo avuto tante occasioni e abbiamo messo in difficoltà una grande squadra. Ci è mancato un pizzico di convinzione in più per vincerla ma questo verrà con il lavoro".