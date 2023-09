Dopo la vittoria di misura conquistata contro il Verona, Stefano Pioli si è concesso ai microfoni di DAZN per analizzare il ritorno alla vittoria del suo Milan. "Noi giochiamo sempre per vincere, è stata una vittoria importante al termine di una gara faticosa. Abbiamo giocato da squadra, lavorando da squadra e questa vittoria ci farà bene. Se Rivedremo questo modulo? Non no mai pensato che sia il modulo a farti vincere le partite, oggi la squadra non ha risentito del cambio. Kjaer nella difesa a tre è più preparato a lavorare in un certo modo, adesso dobbiamo recuperare energie in vista di un'altra partita difficile".

Il tecnico rossonero è intervenuto poi in conferenza stampa ed è tornato a parlare del derby. "Per quanto siamo stati male non possiamo parlare sempre di quella partita lì. Credo che stiamo andando avanti nel modo giusto, noi abbiamo giocato una partita seria, matura, con voglia. È una vittoria che ci farà bene", ha aggiunto.