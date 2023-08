Dopo la vittoria del Trofeo Berlusconi ai calci di rigore contro il Monza, l'attaccante del Milan Rafael Leao analizza il suo momento proiettandosi anche verso la prossima stagione: "Sono qua da quattro anni, sento la fiducia di tutti - ha assicurato ai microfoni di Mediaset -. È chiaro che il numero 10 è una responsabilità in più, stato indossato da tanti giocatori importanti e voglio onorarlo nella migliore maniera. La seconda stella? Chiaro che è un obiettivo, il campionato non è ancora cominciato.

La società sta facendo un grande lavoro sul mercato, siamo coperti in tutti i ruoli, quelli che sono arrivati hanno alzato il livello. La società sta facendo un grande lavoro, dobbiamo andare con la fiducia giusta per fare una grande stagione, ragionando di partita in partita", ha concluso.